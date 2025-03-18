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وزير التموين يكشف موعد انتهاء الحوار المجتمعي بشأن التحول إلى الدعم النقدي

11:34 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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كتب - داليا الظنيني:

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب انتهاء الحوار المجتمعي حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل خيارًا اقتصاديًا أكثر كفاءة.

وأوضح "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TeN، أن المسؤولين والخبراء الاقتصاديين يفضلون التحول إلى الدعم النقدي المشروط، بحيث يتمكن المواطن من شراء عدد محدد من السلع الأساسية.

وأضاف أن هناك دراسة مستمرة للمقترحات والآراء لضمان تنفيذ هذا التحول بشكل يحقق أكبر فائدة للمواطنين، مشيرًا إلى إمكانية إضافة خدمات أخرى مثل دفع الفواتير عبر منظومة "الكارت الموحد"، مما يعزز كفاءة الدعم ويتيح تقديم سلع وخدمات متنوعة.

وأكد وزير التموين أن التعامل مع التضخم بآليات واضحة أمر ضروري لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي حول هذا الملف قد ينتهي مع إقرار الموازنة الجديدة للدولة.

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