فريال الغرابلي.. أم البطل وشهيد الواجب تنال لقب الأم المثالية

كتب - محمد سامي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

وجاءت فريال عبد الرحمن الغرابلي ضمن الأمهات الفائزات بالتكريم، وهي والدة العقيد الشهيد محمد سمير حسن فتحي، رئيس العمليات الحربية لقوات حرس الحدود، الذي استشهد أثناء مناورة عسكرية في منطقة سيوة عام 2014.

أم البطل.. رحلة عطاء وتضحية

لم تكن فريال الغرابلي مجرد أم عادية؛ بل كانت مثالًا للقوة والتضحية في صمت.

حملت على عاتقها مسؤولية تربية ابنها ليكون بطلًا يخدم وطنه بكل شرف وإخلاص.. كبر محمد سمير وترعرع في كنفها، حتى أصبح ضابطًا بارزًا في قوات حرس الحدود، متفانيًا في أداء واجبه، حتى نال شرف الشهادة أثناء أداء مناورة عسكرية بسيوة عام 2014.

أم أنجبت بطلًا واستمرت في العطاء

لم تكن لحظة استشهاد العقيد محمد سمير سوى محطة أخرى في صمود والدته؛ فقد ظلت شامخة، تحمل ذكرى ابنها بكل فخر، وتواصل عطاءها للأسرة والمجتمع، مؤكدة أن الشهداء لا يموتون بل يخلدهم التاريخ. فريال الغرابلي لم تفقد ابنًا فقط؛ بل قدمت بطلًا للوطن، وضربت أروع الأمثلة في الصبر والإيمان بقضاء الله.

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