برلمانية حماة الوطن: الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر؛ لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

وأشار عبد المحسن إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن وزارة التضامن أعدت برنامجًا شاملًا وواسعَ النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.

وطالب عبد المحسن بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لا سيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.