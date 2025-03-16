رئيس مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب حاتم حشمت

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية مطلع مارس الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس "الشيوخ" تلقيه إخطارًا من وزير الداخلية بشأن وفاة النائب حاتم حشمت.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك؛ لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.