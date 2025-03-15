"البيئة" و"الزراعة" تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة

كتب- محمد نصار:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان، استشاري جهاز المخلفات، وبعض قيادات الزراعة والبيئة.

ورحب علاء فاروق، بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتي حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز، مطالبًا بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.

وقد وجه "فاروق"، قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدًا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها وقد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف والتوسع في ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كمًا هائلًا منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بوضع تصور متكامل في هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الاستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وإصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد قصة نجاح بارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهي منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة، والتي حققت نجاحات كبيرة، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل لـ 90%، وتوفر فرص استثمارية كبيرة، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات.

كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ 1921 وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريبًا 86 ألف أسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن مخلفات حيوية، كما تنتج 50,000 طن تقريبًا من السماد العضوي، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لإعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حاليًا في عدد من المجالات منها: إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل (الكمبوست)، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وإنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، ومناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقد اتفق الحضور، على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كل أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع في إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.

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