بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور سيد عبد الباري من علماء الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو ”والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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