3 ظواهر متوقعة على معظم أنحاء البلاد.. اليوم

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المسيطرة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة 14 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة، تأتي على هذا النحو:

- طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

- شبورة مائية قد تكون كثيفة احيانًا بسرعة رياح 26 كيلو/متر في الساعة في القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية.

- أمطار بسرعة رياح 24 كيلو/متر في الساعة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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