«الدنيا بخير».. وكيل "الأوقاف": إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

كتب-عمرو صالح:

تناولت حلقة اليوم من برنامج الدنيا بخير شخصية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وقد اشتهر بين الصحابة الكرام باستجابة الدعاء، وكان محببا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

وقال الشيخ أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف في شئون الدعوة ضيف حلقة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "لعلكم تشكرون"، من برنامج الدنيا بخير والذي يعرض على شاشة الحياة مع الإعلامية لمياء فهمي، إن شكر الله على النعم يديمها في حياة الإنسان وهذا مصداقا لقول الله تعالى "ولئن شكرتم لأزيدنكم".

وأكد أبو عمر على أن الدوام في الحفاظ على النعم يجعلها الله تعالى تدوم في حياة الإنسان، فإن النعمة إذا شُكرت قرّت وإذا كُفرت فرّت، فإن دوام شكر الله على نعمه يزيد الله الإنسان من نعمه وفضله.

وأضاف أبو عمر أن ظهور أثر النعمة على العبد، يعد عين الشكر لله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد من الاعتراف بأن الله جل وعلا هو صاحب النعمة والفضل وشكره على نعمة واجب.

وأوضح أبو عمر أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وذلك في كل مناحي الحياة، ولا يقتصر على شكر الله وتسبيحه فقط ولكن لا بد من ظهور أثر النعمة على المأكل والمشرب والمسكن والملبس.

وأفاد أبو عمر بأن شكر الله على نعمه كل على قدر حاله، فهناك من يسجد لله فرحا شكرا لله على ما أعطاه ربه، وهناك من أتاه الله نعمة العلم لينفع به غيره، وهناك من أتاه الله المال الوفير فيغني غيره.

وأشار أبو عمر إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ "صلاة الشكر" ولكن هناك سجدة شكر، وهناك من اعتاد أن يصلي ركعات لله شكر فهذا ليس له علاقة بـ "صلاة الشكر.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة

ما سبب اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية؟

الضغط وضيق الوقت.. أبرز شكاوى أولياء الأمور عن جدول الثانوية العامة 2025