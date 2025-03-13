للسنة الثالثة على التوالي.. شركة العاصمة الإدارية في MIPIM 2025 بفرنسا

كتب- محمد عبدالناصر:

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بجناح كبير في فعاليات معرض MIPIM 2025 والذي يعد المعرض العقاري الكبير على مستوى العالم والمقام في مدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 11 - 14 مارس الحالي، ويعتبر هذا المشارك هو الثالث على الشركة، بعد أن حقق مشاركتين ناجحتين خلال العامين السابقين.

وشهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2025، العديد من الفعاليات والزيارات للشركات العالمية والمستثمرين وواد الأعمال من مختلف دول العالم كما شهد اللقاء معًا هامًا جمع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان.

يستعرض خالد عباس أبرز وأبرز ما تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية ومشروعات واسعة، كما يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسهيلات إدارية لتقديمها للمستثمرين العمانيين بالإضافة إلى فرص التصدير المصرية إلى الدول العربية الشقيقة، حيث يرى السوق العقاري في مصر هي السوق الأكبر في الشرق الأوسط حتى تتمكن من ذلك.

وقال عباس: "يعد المعرض أحد أكبر المعارضين العقاريين على مستوى العالم ويحظى بحضور نيكولاي كبير ويشارك في تمثيل المستثمرين والمطورين العقاريين الذكيين من جميع أنحاء العالم، والشركة التي تتمتع بالمساهمة الناجحة في بناء مدينة، الأخضر، بعدة مع الجميع.

فوجئ بأن معرض MIPIM هو معرض عقاري نيكولاي يقام في مدينة فرانكفورت، كما أنه من أهم المعارض في العالم بمجال التنمية والتعاون العمراني ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 6500 مستثمر و300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والاستثمار العقاري من أكثر من 90 دولة.

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