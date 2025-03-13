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موجة حارة على أغلب الأنحاء.. توقعات حالة الطقس اليوم الخميس

04:00 ص الخميس 13 مارس 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وبداية موجة حارة على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 31 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية : 28 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:30 درجة مئوية.

-جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 33 درجة مئوية.

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