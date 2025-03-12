وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعاً مع قيادات بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوى جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح.

ووجهت القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح .

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .

وأكدت منال عوض على أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنيين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية.

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية ، منظومة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الوزارة وجميع محافظات الجمهورية ، وشددت د.منال عوض على أهمية الاستعداد المستمر من خلال مراكز السيطرة لمتابعة الأحداث الطارئة والمساهمة في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، كما طالبت د.منال عوض من مسئولي مركز السيطرة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لعمل مراكز السيطرة بالمحافظات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والمتابعة بزيادة الحملات التفتيشية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة على جميع ملفات الإدارة المحلية والخدمات الخاصة بالمواطنين.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضاً منظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن للعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين خاصة بعد الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في والتسهيل والتيسير على المواطنين في جميع المحافظات لتخفيف العبء على المواطن.

وفى ختام الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية متابعة القطاعات المعنية بالوزارة لملفات العمل المختلفة التي تمس الحياة اليومية للمواطن على أرض المحافظات ورصد أي مشكلات وسرعة حلها ، مؤكدة على أهمية الزيارات الميدانية على أرض الواقع للاستماع لشكاوي ومطالب المواطنين والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات لإيجاد حلول لها .