مدبولي يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات مع الأعضاء كان من أبرز الاجتماعات التي حرصت الحكومة على متابعتها، حيث تُعد هذه اللجنة من أهم اللجان التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "مدبولي" أنه كان هناك لقاء مطول مع اللجنة، تم خلاله عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على جميع القطاعات التصديرية، كما تناول الاجتماع الطلبات المهمة التي تسعى اللجنة لتحقيقها، والتي تستهدف زيادة الأرقام التصديرية في الفترة القادمة.

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