"مكافحة الإدمان": أقوى جهاز في العالم يستطيع مصادرة 9% فقط من حجم المخدرات

كتب- عمر صبري:

نظَّم قطاع التعليم والطلاب (الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس واتحاد طلاب كلية الألسن وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء) ندوةً بعنوان "مخاطر الإدمان والمواد المخدرة".

وأكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتمية مواجهة تعاطي المواد المخدرة بشكل مباشر؛ حيث إنها تمثل أكبر خطر يواجهه الشباب في مراحل التعليم الجامعي، وفي الغالب قد يتم تعاطي تلك المواد المخدرة عن طريق التجربة فقط مع الأصدقاء في المحيط، وتكون شرارة البداية لطريق الإدمان.

وأوضحت صفوت أن الوصفات الطبية التي قد يتبادلها طلاب الجامعة بهدف السهر للتحصيل الدراسي قد تكون هي البوابة الكبرى للانغماس في بحر الإدمان، وانطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على ثروتها من شبابها المحمل بعلوم ومهارات متنوعة لإعداده لسوق العمل؛ تعمل إدارة الجامعة على نشر ثقافة مواجهة الإدمان والتعاطي بين طلابها وتزويدهم بمعلومات من المتخصصين لتوعية أبنائها الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

وأوضحت الدكتورة رشا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق له دور مختلف عن مكافحة المخدرات المعني بضبط أكبر كمية من المخدرات، والذي يعد أمرًا صعبًا وضخمًا؛ حيث إن أقوى جهاز في العالم يستطيع مصادرة نسبة قد تصل ل ٩% فقط من حجم المخدرات التي تدخل أى دولة.

ولفتت إلى أن الصندوق سهل على المواطنين عملية العلاج السريع بالإبلاغ عن أي حالة إدمان من خلال الخط الساخن للعلاج والتأهيل الاجتماعي ورقمه ١٦٠٢٣ للخدمات الاستشارية والعلاجية.

كما أكدت على أهمية الأبعاد الإجتماعية للظاهرة ومدى تأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع وطرق الوقاية ،والمفاهيم المغلوطة حول التعاطي والإدمان.

أوضح الدكتور بدر عبد العزيز الأبعاد القانونية لقانون مكافحة المخدرات المصري والجرائم المرتبطة مؤكدًا أن قانون الدولة المصري يعد أقوى قانون على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الرغم من تغليظ العقوبات، مشيرًا إلى المواد القانونية التي تجرم كل مَن وجد بمكان به مخدرات مهيئ للتعاطي، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.

وتناول عبد العزيز جريمة كل مَن يهيئ مكانًا للتعاطي؛ حيث تصل عقوبته إلى الحبس ٦ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنية، وكذلك جريمة الحيازة العارضة، موضحًا أن القانون وضع حماية للمتعاطي باعتباره مريضلًا؛ حيث إن المدمن يستطيع أن يتقدم لأي مركز أو إلى وزارة الصحة للعلاج من الإدمان دون أية مساءلة عن الإدمان، كما يجوز للمحكمة أن تودع المتعاطي في مصحة علاجية بدلًا من الحبس.

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