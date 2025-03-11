"العمل": تنظيم 1653 فعالية وأسبوعًا للسلامة والصحة المهنية خلال 8 أشهر

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة العمل أنه تم تنظيم 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسبوعًا للسلامة والصحة المهنية خلال 8 أشهر.

جاء ذلك خلال إعلان الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، اليوم الثلاثاء، جهودها بمجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025.

وقال مستشار وزير العمل المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية خالد عبدالله - في بيان اليوم - إن توجيهات الوزير محمد جبران الدائمة بتكثيف الجهود لنشر الوعي بمبادئ وأهمية السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، لصالح صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاح، والمشاركة في وجود بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، منوها بأن النشاط امتد إلى التعاون مع وزارات أخرى لتوعية العاملين.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة محمد منتصر أن حصاد تلك الفترة المذكورة كان تنظيم 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسبوعا للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفا و118 عاملًا.

وأضاف أن هذه الأنشطة تضمنت 1202 ندوة استفاد منها 8863 عاملًا، و234 مبادرة استفاد منها 17116 عاملًا، و212 ملتقى استفاد منها 10111 عاملًا، و5 أسابيع للسلامة استفاد منها 2028 عاملًا.

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