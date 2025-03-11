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محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات بوحدة صحة "روضة السودان" تمهيدًا لافتتاحها

05:03 م الثلاثاء 11 مارس 2025

المهندس عادل النجار

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الجيزة- أ ش أ:

تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية الجارية بموقع الوحدة الصحية في "روضة السودان"، والمُعَدّة لخدمة أهالي الإسكان والمناطق المحيطة بها، في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة خدمية متكاملة للسكان، كنموذج للمدن البديلة للعشوائيات التي تم إنشاؤها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما اطمأن المحافظ -خلال جولته التفقدية- من مدير مديرية الصحة على نتائج التشغيل التجريبي لعدد من الأقسام والخدمات، قبل التشغيل الفعلي؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة مع بدء استقبال الجمهور.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات الفنية في تجهيز الوحدة، مع توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين فور افتتاحها، موجها بمتابعة دورية لمستوى الأداء لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

بدورها، أكدت مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتورة أمل رشدي، نجاح عمليات التشغيل التجريبي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التجهيزات والفرش والمعدات، وتسكين الكوادر البشرية من الأطباء والإداريين والفنيين والعمال؛ لضمان تشغيل الوحدة بكامل طاقتها.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحدة صحة روضة السودان
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