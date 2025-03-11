وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، والتي أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل الوطن وحفظ وسلامة أراضيه، فجاءت انتصارات العاشر من رمضان عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصرًا تاريخيًا لمصر والأمة العربية.

كما أعربت الدكتورة منال عوض، عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة التاريخية على الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصر.

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