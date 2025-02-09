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عمرو موسى: الموقف الداخلي الصلب لمصر هو العامل الأقوى في تعاملها مع الإقليم والعالم

10:47 م الأحد 09 فبراير 2025

عمرو موسى

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كتب- حسن مرسي:

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن الموقف الداخلي الصلب لمصر هو العامل الأقوى في تعاملها مع الإقليم والعالم، مشيرًا إلى أن أي تغيير في المنطقة لا يمكن أن يحدث دون موافقة مصر أو مشاركتها في تشكيله، وهو ما يعكس قوة تأثيرها ويدعو إلى الطمأنينة.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الوضع قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، لكن الأهم هو أن يكون المواطن راضيًا عن هذا الموقف.

وأشار موسى إلى أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وعمقها التاريخي، بالإضافة إلى الخبرة الهائلة التي اكتسبتها عبر العقود.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل حاليًا على استعادة دورها الإقليمي بعد محاولات عديدة من قبل قوى مختلفة لإضعاف هذا الدور.

وأكد أن الموقف المصري دائمًا ما يكون محل اهتمام بالغ من قبل العالم العربي والشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث تراقب الدول الأخرى تحركات مصر باهتمام كبير.

وأشار موسى إلى أن مصر كانت دائمًا مصدرًا للقوة الناعمة، حيث قامت بتصدير الثقافة والفنون والتعليم بكل أشكالها، وهو أمر يجب استعادته بقوة.

وأكد أن هناك تحركات فعلية على الأرض تعمل على تحقيق هذا الهدف، مما يعكس التزام مصر باستعادة مكانتها كقوة إقليمية وعالمية مؤثرة.

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عمرو موسى جامعة الدول العربية الخارجية المصرية
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