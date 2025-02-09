الأرصاد تحذر من طقس متقلب: أمطار على السواحل وانخفاض حاد في درجات الحرارة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، مؤكدًا أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض الجوي يتسبب في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال الجمهورية، وصولًا إلى القاهرة وشمال الصعيد.

خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أوضح القياتي، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا طفيفًا بمقدار درجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية.

كما حذر القياتي من الانخفاض السريع في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس، مما يؤدي إلى طقس شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل.

وأشار القياتي إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية، وخفيفة على محافظات الوجه البحري، بينما ستكون قليلة وغير مؤثرة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

ودعا القياتي المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، ومتابعة نشرات الطقس باستمرار للحصول على أحدث التحديثات حول حالة الطقس.

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