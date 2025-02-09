موعد وطقوس صوم يونان 2025.. ممنوع تناول هذه الأكلة

كتب- محمد نصار:

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم يونان في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025، ويُختتم الصوم بـ "فصح يونان" في 13 فبراير 2025.

صوم يونان

خلال فترة الصوم، تُقيم إيبارشيات الكنيسة قداسات إضافية لإتاحة الفرصة للمؤمنين للمشاركة في هذه الصلوات، التي تبدأ يوم الاثنين وتُختَتم بفصح يونان.

أنشطة البابا تواضروس خلال صوم يونان

من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني فترة خلوته خلال الصوم بين القاهرة والإسكندرية ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

طقوس صوم يونان

يُعتبر صوم يونان من الأصوام ذات الدرجة الأولى في الكنيسة، ويُمارَس بنسك شديد مع صيام انقطاعي يمتد حتى ساعات متأخرة من اليوم.

ويُمنع خلال صوم يونان تناول الأسماك، مثل صوم الكبير وصوم الأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام.

من هو يونان؟

ترى الكنيسة في قصة يونان رمزًا لموت المسيح وقيامته في اليوم الثالث، ولهذا يُطلق على الإفطار بعد الصوم اسم "فصح يونان".

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. طوارئ بالقاهرة استعدادًا لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

مستر بيست يكشف أسرار الفراعنة.. 38 مليون مشاهدة في ساعات

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الثانية من "التأمين الشامل"

حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه لأصحاب هذه المحال -تفاصيل

قرار حكومي مهم بشأن أهالي رأس الحكمة