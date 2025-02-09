رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: 27% من خدمات التأمين الشامل يقدمها القطاع الخاص

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص يشارك بالفعل في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يقدم 27% من خدمات المنظومة الجديدة، وذلك بعد اعتماد منشآته من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا للدولة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح "عبدالمجيد" أن القطاع الخاص يتمتع بقوة كبيرة في المنظومة الصحية، إذ يمتلك 1180 مستشفى وآلاف المعامل ومئات مراكز الأشعة، مما يسهم في تعزيز انتشار الخدمات الطبية ورفع جودتها، وهو ما يدعم بشكل مباشر نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى المنظومة يعد حجر زاوية في ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، فضلًا عن تحقيق استدامة تلك الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها، نظرًا للانتشار الواسع للمؤسسات الصحية الخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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