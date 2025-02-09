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رئيس الوزراء: الدولة لم تدخر "جهدًا أو مالًا" لتفعيل التغطية الصحية الشاملة

12:21 م الأحد 09 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لم تدخر جهدًا أو مالًا لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب والأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأضاف مدبولي أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن من إجمالي 107 ملايين مواطن.

وتابع: "هذا يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية كافة المواطنين بخدمات الرعاية الصحية".

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