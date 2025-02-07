مجلس الإمارات للإفتاء يعقد محاضرة حول وثيقة أبوظبي للاستيعاب الشرعي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، محاضرة بعنوان "محددات وثيقة أبوظبي للاستيعاب الشرعي والمستهدف بها"، ألقاها الدكتور عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مدير المخطوطات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتناولت المحاضرة الوثيقة وأهدافها، موضحًا أنها تستهدف مؤسسات الإفتاء والكوادر الإفتائية، من خلال محددات واضحة تضمن استيعاب الواقع ومتغيراته في عملية الإفتاء.

واستعرض الدكتور عبدالفتاح جمعة أبرز هذه المحددات، ومنها المحدد الاصطلاحي المفاهيمي، الذي يُعنى بفهم الفقيه للمفاهيم الشرعية، والمحدد الأصولي والواقعي، الذي يركز على استيعاب الفقيه لمظاهر التغيير في حياة المكلفين استنادًا إلى علم الأصول ومقاصد التشريع وفقه الواقع، كما تطرق إلى المحدد الفقهي والاجتهادي، والمحدد الوطني، الذي يحقق الانسجام في الفتوى من خلال تصنيفها إلى فتاوى تختص بولاة الأمر، مثل قضايا السلم والحرب وفروض الكفايات المتعلقة بالمعاهدات، وأخرى تختص بها المؤسسات الإفتائية.

وتناول المحدد القانوني والقيمي والكوني، الذي يراعي التشريعات والقيم الإنسانية والمبادئ الكونية، والمحدد الفكري، الذي يُجسد وسطية الإسلام وتسامحه.

وأكد الدكتور عبدالفتاح جمعة في ختام المحاضرة أن وثيقة أبوظبي للاستيعاب الشرعي تمثل خطوة مهمة في ضبط منهجية الفتوى، وتأهيل المفتين لاستيعاب الواقع ومتغيراته، بما يحقق التوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات العصر، مشددًا على أهمية الالتزام بهذه المحددات لضمان فتاوى أكثر دقة ومواءمة للواقع.