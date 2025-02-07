"لا داعي للعجلة".. علاء مبارك لـ"ترامب": "لف وأرجع تاني يعني كان لازم نسمعك كلمتين"

كتب- عمرو صالح:

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "عدم العجلة" في تنفيذ مقترحه بشأن قطاع غزة.

وقال "مبارك" في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "لف وارجع تاني، مكان من الأول، يعني كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق".

وكان ترامب، قد صرح للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد "داعٍ" للعجلة في تنفيذ مقترحه بشأن غزة، والذي يتضمن تهجير سكان القطاع، وإعادة بناء المدينة فيما وصفه بأنه سيكون "ريفيرا الشرق الأوسط".

و أعلن الرئيس الأمريكي، قبل أيام عن مقترح يقضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان.

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