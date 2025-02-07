برودة شديدة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا السبت طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري مائل للفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

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