حدث في 8ساعات| السيسي و"جوتيريش" يشددان على رفض إخلاء قطاع غزة.. ومسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات المصرية جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، غدا، وفق خطة شاملة تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات؛ لضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي و"جوتيريش" يشددان على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

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أمطار والحرارة تصل 9 درجات.. توقعات حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 8 فبراير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

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مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد علوم ودراسات - موعد وخطوات التقديم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 3500 معلم مساعد في مادة العلوم، و2000 معلم مساعد في الدراسات الاجتماعية، وذلك في الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات المعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

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أسعار عمرة رمضان 2025.. شروط إصدار الباركود

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل 1446 هـ، سواء الاقتصادية منها أو الخمس نجوم.

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وزير التعليم العالي: جاهزية كاملة للجامعات واستعدادات مكثفة للترم الثاني غدًا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات المصرية جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، غدا، وفق خطة شاملة تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات؛ لضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

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قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أشار إليها رئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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المفتي يشارك أهالي "الدقهلية" احتفالات العيد القومي للمحافظة – صور

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي 775 الذي يوافق 8 فبراير من كل عام.

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سبب إلغاء السعودية شرط التطعيم للمسافرين لأداء العمرة

كشف مصدر في غرفة شركات السياحة، سبب قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء شرط التطعيمات للقادمين إليها لأداء العمرة.

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"الجيزة": ـ12 مدرسة جديدة بالمحافظة العام الدراسي المقبل

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس بهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول.

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وزير الري يتابع مشروع "تحسين أداء محطات الرفع" بالتعاون مع هولندا وجامعة زويل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مشروع "تحسين أداء محطات الرفع في مصر" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (JCAR)"، بالتعاون مع جامعة زويل.

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