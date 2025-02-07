للذكور فقط.. وظائف خالية بمشروع الأنفاق والمونوريل -(تفاصيل)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لتعيين مهندس بنظام التعاقد لمدة عام (عقد محدد المدة) لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

الجنس: للذكور فقط.

المؤهل العلمي: بكالوريوس في إحدى تخصصات الهندسة (مدني، كهرباء، كهروميكانيكا، اتصالات، إلكترونيات، ميكاترونيك).

العمر: ألا يزيد على 35 عامًا عند تقديم الطلب.

محل الإقامة: يجب أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

اللغة الإنجليزية: إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي؛ يجب ألا تقل نتيجة اختبار تحديد المستوى (المعتمد من معهد اللغات التابع للقوات المسلحة) عن 70%.

الحاسب الآلي: إجادة استخدام الحاسب الآلي مع ضرورة الحصول على شهادة ICDL معتمدة.

الاختبارات:

اجتياز الفحص الطبي (سيُجرى الكشف بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر وفقًا لشروط الوظيفة).

اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

اجتياز المقابلات الشخصية.

الخدمة العسكرية: يجب إتمام الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها.



المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من موقف التجنيد.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادات الخبرة (إن وُجدت).

صورة شهادات الدورات التدريبية (إن وُجدت).



طريقة تقديم الطلب

تقديم الطلبات شخصياً في مقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً (ما عدا يوم الجمعة)، وذلك خلال الفترة من 08 فبراير 2025 وحتى 18 فبراير 2025.

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