وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي مؤسسات مالية بريطانية سبل تعزيز التعاون الاستثماري

لندن /أ ش أ/

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات العالمية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات استراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، بمقر السفارة المصرية في لندن، مع وفد رفيع المستوى من بنك Standard Chartered Bank ووفد من هيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF) ووفد بنك (HSBC UK)؛ لبحث أوجه التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني المصري، بحضور سفير مصر لدى بريطانيا شريف كامل، وذلك على هامش وزارة الوزير للمملكة المتحدة.

وأضاف الحفني "أننا نستهدف تحسين مستوى الخدمات، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحديث وتطوير أسطول الطائرات؛ مما يدعم من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وبما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي".

وتأتي هذه اللقاءات المهمة مع كبرى المؤسسات والهيئات المالية الدولية؛ لبحث تعزيز آفاق التعاون وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الطيران المدني المصري، حيث تم استعراض كافة المشروعات التي يمكن التعاون بشأنها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدني.

يشار إلى أن بنك (HSBC UK) يعد أحد أهم وأعرق المصارف العالمية الكبرى التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل القروض وتمويل المشروعات والخدمات الاستثمارية، وبنك (Standard Chartered Bank) يعد من أحد أبرز المصارف البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات، وهيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF)، هي هيئة حكومية تعمل على دعم الشركات البريطانية وتقديم الدعم المالي، كما تساعد الشركات في الوصول للتمويل اللازم من أجل توسيع أنشطتها التجارية وتوفر الضمانات والتسهيلات المالية لها، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.

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