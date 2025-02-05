تطهير عرقي لأهل غزة وجريمة دولية وإنسانية.. برلمانية تهاجم المشروع الأمريكي- الصهيوني

كتب- نشأت علي:

وصفت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المشروعَ الأمريكي- الصهيوني الذي تم الإعلان عنه منذ ساعات، والذي يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، بـ"التطهير العرقي"، وأنه يتنافى مع جميع المواثيق والأعراف الدولية، وأنه يمثل سابقة خطيرة سوف تشعل المنطقة بأسرها، وتدفع أطرافًا دولية للدخول في نزاع لا يمكن السيطرة عليه.

وقالت عفيفي، في تصريح لها اليوم الأربعاء، إن ما يحاك داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مخطط له ومدبر، والهدف منه إقامة دولة إسرائيل الكبرى على حساب الشعب الفلسطيني، برعاية أمريكية، لافتةً إلى أن هذا المشروع لم يحدُث مثيل له في العالم بإلغاء الهوية الوطنية لشعب كامل عاش على هذه الأرض.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى خطورة التصريحات التي تم الإدلاء بها من قِبل الجانب الأمريكي والإسرائيلي في الساعات الماضية، وتأكيد فكرة إخلاء قطاع غزة من سكانه وترحيلهم إلى بلاد أخرى، وهو ما سبق أن حذَّرت منه مصر منذ بداية الأزمة، وأعلنت موقفها الثابت من التهجير؛ ليس إلى مصر فقط أو الأردن، وإنما إلى أي مكان آخر.

وحذَّرَت عضو مجلس الشيوخ من خطورة تنفيذ المشروع الأمريكي- الإسرائيلي، الذي لن يتوقف عند هذا الحد، والذي سيجر المنطقة بأكملها إلى حروب وصراعات وبحر من الدماء، ولن يتحقق الأمن أو السلام للكيان الصهيوني.

وطالبت عفيفي بتدخل المجتمع الدولي وتفعيل المواثيق الدولية ومحاكمة نتنياهو باعتباره مجرم حرب، مشددةً على ضرورة تدخل الكونجرس الأمريكي وكل المؤسسات الأمريكية؛ لوقف مشروع ترامب الذي يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، ويخلق تحالفات جديدة تؤثر على علاقاتها الاستراتيجية في المنطقة.

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