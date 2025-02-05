نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التكليف

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة اخر المستجدات في مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «Link Development».

خلال الاجتماع أكد نائب الوزير، أهمية هذا المشروع في تطوير منظومة التكليف، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المكلفين على مختلف المؤسسات والجهات الصحية في أنحاء الجمهورية، بما يدعم ضمان تحقيق احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر البشرية، ويحقق رؤية «مصر 2030» نحو التحول الرقمي.

وأشار "الطيب" إلى أن ميكنة منظومة التكليف ستساهم في تسهيل إجراءات التكليف، وتقليل الوقت والجهد للمكلفين، وتقديم طلباتهم إلكترونياً، ومتابعة حالة طلباتهم بشكل لحظي، وتسهيل التواصل بين المكلفين والجهات المعنية بالتكليف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل التقدم في مراحل المشروع المختلفة، والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ، والحلول المقترحة لتذليل العقبات، والمتطلبات المحددة وأهداف وتطلعات قطاع التحول الرقمي بالوزارة للمشروع، وصياغة خارطة طريق استراتيجية لتحقيق التنفيذ الفعال.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التكليف وتحسين أوضاع الأطباء وجميع الفئات من العاملين في مجال المهن الطبية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبه، بما يساهم في تقديم خدمات صحية افضل للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، والمهندس خالد متولي مدير عام التمكين الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف الخولي مدير مشروعات الصحة الرقمية بوزارة الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم مدير إدارة الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، وممثلي شركة «Link Development»، وممثلي مركز معلومات وزارة الصحة.

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