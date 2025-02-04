مسؤول بـ"الغرف التجارية": 2000 جنيه تكفي الأسرة لشراء "ياميش رمضان"

كتبت - داليا الظنيني:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تمكنت من توفير معارض "أهلاً رمضان" بجميع محافظات مصر، موضحًا أن هذه المعارض تشمل جميع المنتجات الغذائية والياميش.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن معارض "أهلاً رمضان" توفر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحًا أن سعر كيلو الزبيب يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

وأوضح أن أسعار الزيوت لم تتراجع بالنسبة الكافية في السوق المصرية، متوقعًا استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "2000 جنيه تكفي أربعة أشخاص من منتجات الياميش طوال شهر رمضان... اللي عايز يشتري بألفي جنيه ياميش رمضان، هيكفيه طوال الشهر".