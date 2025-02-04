رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

كتب- محمد شاكر:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُعد مدينة المعرفة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في مصر، حيث تضم مراكز متخصصة في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن الجامعات والمقار البحثية المتطورة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد عدد من المنشآت والمباني الذكية، والاطلاع على منظومة تشغيل المدينة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

ويشارك في الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، الذين سيقدمون تقريرًا شاملًا حول آخر التطورات والاستعدادات الخاصة بتشغيل المدينة خلال الفترة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.

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