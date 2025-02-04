"القدوة وبناء الطفل".. ندوة بمعرض الكتاب تناقش دور الأسرة والمجتمع

كتب- أحمد الجندي:

شهدت قاعة مؤسسات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، المنعقد بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ندوة بعنوان “دور القدوة في بناء الطفل”، وذلك ضمن فعاليات المعرض المستمرة حتى 5 فبراير الجاري.

شارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والقمص أنطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور كرم ملاك، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة وعميد كلية التربية الموسيقية.

وأدار الندوة عمر حجازي، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أهمية القدوة وتأثيرها على الطفل

استهلت سحر السنباطي حديثها بالتأكيد على أن القدوة تبدأ من المحيط الأسري، حيث يقتدي الطفل بوالديه منذ اللحظات الأولى لحياته، بل وحتى قبل ولادته.

وأوضحت " السنباطي" أن الطفل يعتمد على حواسه، مثل السمع والبصر واللمس، لبناء علاقته الأولى مع الأم، مما يعزز إحساسه بالأمان والثقة مشيرة إلى أن هذه العلاقة تستمر بالتطور خلال مراحل نموه المختلفة، بدءًا من المنزل، مرورًا بالمدرسة، وحتى تفاعله مع المجتمع الأوسع.

الأسرة.. المؤسسة الأولى لتشكيل الشخصية

من جانبها، أكدت إلهام شاهين أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل، مشيرة إلى أن الأم تلعب الدور الأهم في تكوين الإنسان، وسردت مثالًا عن والدتها، التي رغم أميتها، تمكنت من متابعة الأناشيد وحفظ القرآن الكريم، مما يعكس أن الإرادة تصنع المستحيل.

و أشادت " شاهين" بدور الأزهر في تقديم نماذج قدوة للأطفال من خلال القصص والدروس التوعوية، مثل قصة “أصحاب الكهف” وسيدنا يوسف، إلى جانب كتاب “الأطفال يسألون الإمام”، الذي يعالج القضايا العقائدية بطريقة مبسطة تناسب الصغار.

دور الكنيسة في غرس القيم

أما القمص أنطونيوس صبحي، فقد شدد على أهمية توفير قدوة صالحة للأطفال منذ الصغر، موضحًا أن الكنيسة تركز على تنمية الإنسان من خلال برامجها المتنوعة، التي تشمل المسابقات الرياضية والثقافية والفنية، إلى جانب أنشطة الكشافة التي تعزز روح الالتزام والعمل الجماعي.

و أشار "صبحي" إلى أن الكنيسة تنظم اجتماعات خاصة للمتزوجين لتعريفهم بمبادئ التربية الإيجابية، بما يساعدهم على أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم.

القدوة في الفن والرياضة

في سياق متصل، تناول الدكتور كرم ملاك مفهوم القدوة من منظور أوسع، مشيرًا إلى نموذج عمر حجازي، الذي رغم فقدانه إحدى ساقيه، أصبح بطلًا عالميًا في السباحة، مما يجعله مصدر إلهام للكثيرين.

وأكد "ملاك" على أن كل فرد قدوة بشكل أو بآخر، سواء كان تأثيره إيجابيًا أم سلبيًا. كما تحدث عن دور الفن في تشكيل الوعي، مشيرًا إلى الفارق بين فنان يسهم في صناعة التاريخ وآخر يهمشه، مستشهدًا بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ اللذين قدما أعمالًا دعمت المجتمع، مثلما فعلت أم كلثوم بجمع التبرعات للجيش، كما حذر من التأثير المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة توعية الأطفال والشباب بدورهم في بناء المستقبل.

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