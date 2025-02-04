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محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لمراكز ومدن أوسيم والصف

02:48 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

عادل النجار

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود حسين محمود أحمد؛ للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم، وفرج عبد العاطي ذكي عبد العال، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بالتدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

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عادل النجار الجيزة أوسيم
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