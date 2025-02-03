فرص استثمارية.. تفاصيل مشاركة سويلم في منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، في فاعليات منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد وعرض الفرص الاستثمارية، الذي نظمته جامعة هليوبوليس، بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وتوجه سويلم بالتحية إلى جامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع المهم المعني بالزراعة العضوية؛ اعتمادًا على المياه الجوفية، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد في كل الملفات المشتركة .

وأشار وزير الري إلى تحدي الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة؛ حيث تصل الاحتياجات المائية إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويًّا، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا؛ حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج، بما يقابل نحو ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًّا.

وأوضح الوزير أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير احتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، مشيرًا إلى أنه وفي ظل الحاجة إلى مواجهة هذه التحديات والنظر إلى المستقبل بصورة علمية؛ فإن الاعتماد على الزراعة الحيوية أمر مهم في ظل تحقيقها ترشيد المياه، بالإضافة إلى أن مياه الصرف الزراعي الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها دون معالجة؛ مما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعي التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات .

وأضاف سويلم أننا نتحول حاليًّا إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها، والتي من بينها التوسع في إعادة استخدام المياه؛ حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء (٣) محطات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًّا ستُضاف خلال العام المقبل ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر، ومن محاور الجيل الثاني أيضًا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات .

وأكد وزير الري ضرورة استخدام نظم الري الحديثة بالأراضي الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة استخدام نظم الري الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية؛ مثل الري بالتنقيط والري تحت السطحي لضمان تحقيق ترشيد حقيقي في استهلاك المياه، مؤكداً أن المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية هي مياه جوفية غير متجددة؛ مما يتطلب الاستخدام الرشيد لها؛ للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .

وأكد سويلم أهمية تشكيل روابط مستخدمي المياه؛ وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقي الخصوصية والتنسيق في مواعيد الري والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية، من خلال تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية ورقمنة تراخيص المياه الجوفية .