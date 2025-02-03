وزارة الأوقاف تشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية.

حضر فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبا عن الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور رفعت الضبع، الرئيس العلمي والشرفي للمؤتمر؛ والدكتورة سماح أبو زهرة رئيس المؤتمر، وعدد من قيادات الأزهر ورؤساء الجامعات.

وفي كلمته، نقل الدكتور أيمن أبو عمر تحيات وتقدير وزير الأوقاف، للمؤتمر الدولي الذي يناقش قضية التربية الإيجابية، وأكد أن هذه القضية تعد حجر الأساس في بناء المجتمعات، حيث تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة بوعي وحكمة في نهضة أوطانها.

وأشار الدكتور أيمن أبو عمر إلى أن التربية الإيجابية لا تقتصر على مسؤولية الأسرة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والدينية والإعلام والمجتمع ككل.

وذكر أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال دورها إلى ترسيخ القيم وتعزيز الوعي بين الأجيال القادمة لضمان مستقبل أفضل للوطن.

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