طلب إحاطة بشأن خسائر الموسم الحالي في محصول الطماطم

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خسائر الموسم الحالي لمحصول الطماطم وأهمية أن نكون أمام خريطة زراعية صناعية.

وقال عصام في طلب الإحاطة: شهد الموسم الحالي، لمحصول الطماطم، شكاوى عدد كبير من المزارعين من تكبدهم خسائر كبيرة، بسبب انخفاض أسعار محصول الطماطم، بشكل أدى إلي فارق كبير بين تكلفة الزراعة وأسعار بيع المحصول.

وأضاف: لذلك أريد توضيح من الحكومة، بشأن سبب ذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وأسعار المحصول، ومدى وجود خريطة زراعية صناعية بشأن المنتجات، تضمن حصر المساحات المزروعة من المحاصيل وحجم الإنتاج منها والاستفادة منها في القطاع الصناعى، وذلك بهدف الحفاظ علي أسعار المحاصيل من الانخفاض الكبير.

وتابع: إنني أسأل عن خطوات الحكومة للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي التى تضمن تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، بما يحقق عائدا مناسبا للمزارعين وفي نفس الوقت زيادة حجم الإنتاج دون تكبد خسائر.

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