زينة رمضان.. "الكهرباء" تستعد لحملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار

كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال شركات توزيع الكهرباء، لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك ومكافحة أي مخالفات، خاصة استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لإنارة زينة الشوارع خلال الشهر الكريم.

وحذرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، سارقى التيار الكهربائي ومن يقومون بتعليق زينة رمضان وتوصيل التيار لها بطريقة غير شرعية بأنه سوف تقوم بتحرير محاضر سرقات تيار من خلال مسئولى الضبطية القضائية بالشركة، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لشن حملات لضبط سارقى التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لردع سارقى الكهرباء وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقي أنه بناءً على توجيهات المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعليمات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك .

وأكد المهندس إيهاب الفقى، على استعداد قطاعات الشركة المختلفة وجاهزيتها للعمل بكفاءة عالية خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأى زيادة متوقعة فى الأحمال خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه من ضمن التجهيزات الأساسية للشهر الكريم توفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة فى أى مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدى إلى قطع تيار التغذية المباشرة وتستخدم تلك الوحدات عندما يتسبب العطل فى انقطاع التغذية الأساسية والبديلة فى المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات.

وشدد على توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة بالمحافظة بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى عملاء الشركة، مضيفا أنه سيتم متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين لرصد أى شكوى أولا بأول، وفى حالة حدوث أي عطل يتم الاتصال على الخط الساخن لشكاوى الكهرباء على الرقم الموحد 121 على مدار 24 ساعة وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال.

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