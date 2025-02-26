"كان بيغلس عليا".. شقيقة محمد صلاح تكشف عن مواقف طريفة خلال طفولتهما

كتب- حسن مرسي:

تحدثت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، عن علاقتها به منذ الطفولة وحتى الآن، كاشفة عن بعض المواقف التي جمعتها به قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم عالميا.

وأوضحت رباب خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن شقيقها كان أقرب أصدقائها في الصغر، حيث كانا يتشاركان الأسرار، وكان دائما يلجأ إليها لحفظ أسراره الصغيرة بعيدا عن الأهل، لكن مع مرور الوقت، ومع انتقاله للعيش في الخارج، بدأت طباعه تتغير وأصبح أكثر جدية.

وأضافت ممازحة أن محمد صلاح كان "يغلس" عليها كثيرا عندما كانت في الجامعة، رغم أنه الأصغر سنا، وكان يتمسك بطباعه الشرقية كرجل مصري محافظ، متابعاً لكل تفاصيل حياتها، خاصة فيما يتعلق بالخروج من المنزل والتأخر.

كما كشفت عن أحد المواقف الطريفة التي جمعتها به في طفولته، حيث كان يأخذ "الجيل" من وراء والدته، وهي من كانت تخبئه له، إضافة إلى المزاح الدائم بينهما، مثل الضرب على "القفا"، مؤكدة أن هذه كانت طريقته في التعبير عن المحبة والمزاح مع شقيقته ناسيًا أنها فتاة.

وأشارت إلى أن السفر غير الكثير في شخصية محمد صلاح، حيث أصبح أكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الثقافات المختلفة، وهو الأمر الذي صرح به بنفسه في عدة لقاءات إعلامية، مؤكدة أن سر نجاحه كان في تعلمه الاندماج سريعا داخل المجتمع الأوروبي.

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