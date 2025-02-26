إعلان

وزير المالية يعلن رسميا زيادة الحد الأدنى للأجور ويكشف موعد التطبيق

06:56 م الأربعاء 26 فبراير 2025

أحمد كجوك وزير المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.

وأشار إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضاف "كجوك" أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبرى في خطط الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الصحة لبحث الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، والتي بلغت 60 ألف حالة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لديها القدرة على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة.

اقرأ أيضاً:

الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التعليم.. وبيان مهم بالتفاصيل

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير المالية أحمد كجوك الحد الأدنى للأجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة المعاشات والمرتبات بدءًا من يوليو القادم
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)