وزير المالية يعلن رسميا زيادة الحد الأدنى للأجور ويكشف موعد التطبيق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.

وأشار إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضاف "كجوك" أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبرى في خطط الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الصحة لبحث الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، والتي بلغت 60 ألف حالة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لديها القدرة على التعامل مع هذه الحالات بكفاءة.

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