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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

03:32 م الأربعاء 26 فبراير 2025

اجتماع مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع لإعلان بعض القرارات المهمة التي وافقت عليها أو ناقشتها الحكومة مساء اليوم.

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مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
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