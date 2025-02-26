بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع لإعلان بعض القرارات المهمة التي وافقت عليها أو ناقشتها الحكومة مساء اليوم.

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