حفلات وأمسيات وندوات.. ننشر البرنامج الرمضاني لوزارة الثقافة

كتب- محمد شاكر:

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام 2025م – 1446هـ، والذي تُنظمه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، بالقاهرة والمحافظات والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تُنفذ خلال الشهر الكريم، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدّت أجندة ثقافية وفنية ثرية ومتميزة احتفاءً بالشهر الفضيل، تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر، إيمانًا بأهمية الثقافة والفنون في تعزيز روح الشهر الكريم ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن برنامج الفعاليات الرمضانية هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، تتضمن العروض الفنية والموسيقية، الأمسيات الأدبية والشعرية، المعارض التراثية، والعروض المسرحية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعريفهم بعراقة التراث المصري والقيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر المبارك.

وتتضمن أجندة الفعاليات الرمضانية المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، الآتي:-

- المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والندوات والأمسيات التي تتناول قضايا متعددة، منها "الدراما والمجتمع .. الواقع المأمول"، "قضايا المرأة في ظل تطورات العصر"، "فوازير رمضان وتطورها"، وتقيم أمانة المؤتمرات بالمجلس الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، "الترجمة النسوية"، بمقر كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، "قطايف تكنولوجية ... الإبداع الموسيقى"، "حوار (اونلاين)، "الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية، "الإعلام الرمضاني: بين الترفيه والتوعية، وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، تنظم أمانة المؤتمرات أمسية شعرية

وبمناسبة اليوم العالمى للماء، تنظم الأمانة، ندوة بعنوان "حماية موارد المياه من أجل المستقبل"، "بعيدًا عن الشاشات نتواصل"، ويشارك المجلس في معرض فيصل للكتاب في دورته الـ 13 ، إلى جانب تنظيم معرض الكتاب في بهو المجلس.

- المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة أحمد عبد العليم، مجموعة من الفعاليات والورش الإبداعية خلال مشاركته في معرض فيصل للكتاب خلال شهر رمضان 2025. وتشمل الأنشطة عروضًا مسرحية، وورشًا فنية متنوعة، وعروض الأراجوز وعرائس الماريونيت، إلى جانب فقرات ترفيهية تساهم في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتعريفهم بالتراث الثقافي والفني.

بالتوازي مع ذلك، يقدم المركز برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا بحديقة الفنون في الهرم، يتضمن أنشطة ثقافية، وأمسيات أدبية، واحتفالات وطنية ودينية، وفعاليات رمضانية، بالإضافة إلى نادي السينما، وحفلات توقيع الإصدارات الجديدة ضمن أنشطة الحديقة الثقافية بالسيدة زينب. ويولي المركز اهتمامًا خاصًا بالمناسبات الهامة، حيث يحتفل باليوم العالمي للمرأة بمشاركة مدرسة النصر الابتدائية بالعجوزة، كما يحيي ذكرى تحرير طابا من خلال أنشطة فنية بمشاركة الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم صالون ابن الهيثم الثقافي وفعاليات خاصة لإحياء ذكرى المفكر الكبير عباس محمود العقاد، وذلك عبر تنظيم أنشطة مدرسية وقوافل ثقافية في مدارس مثل مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ومدرسة محمد كريم الابتدائية بجنوب الجيزة.

وفي ختام الفعاليات الرمضانية، يستعد المركز لتنظيم احتفالات عيد الفطر التي تشمل أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة بحديقة الفنون، إلى جانب برنامج "مهنتي" الهادف لتعريف الأطفال بالمهن المختلفة، بالإضافة إلى الاحتفال بيوم الأرض بالتعاون مع مدارس جنوب الجيزة، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي البيئي

- قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج الأنشطة الثقافية والفنية "هل هلالك"، والذي يبدأ في السادس من رمضان ويستمر لمدة 15 ليلة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يستهل البرنامج فعالياته بحفل الفنان الكبير أحمد الكحلاوي، ويشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من أبرزها احتفالية ضخمة بذكرى حرب العاشر من رمضان – السادس من أكتوبر. تشهد الاحتفالية تكريم مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين قدموا أعمالًا وطنية ساهمت في تخليد البطولات المصرية.

كما تتضمن الاحتفالية إعلان جوائز مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والتي بلغت هذا العام دورتها السابعة، تقديرًا للمواهب الشابة في مجال الأغنية الوطنية. ويحيي الحفل فريق كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، حيث يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعكس روح النصر والانتماء.

يواصل القطاع خلال ليالي البرنامج تقديم أيقونة فن العرائس "الليلة الكبيرة"، التي تعد من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، بالإضافة إلى تنظيم ورشة أشغال فنية يومية، تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية للحضور من مختلف الفئات العمرية.

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في البرنامج من خلال عروض مميزة، تقدمها فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات السيرك القومي التي تضفي أجواءً احتفالية ممتعة.

ويشارك المركز القومي للمسرح من خلال حفل غنائي تقدمه فرقته الموسيقية، كما يضم برنامج "هل هلالك" عددًا من نجوم الغناء الشباب الذين يقدمون حفلات غنائية مميزة، ومنهم: أميرة رضا، آية عبد الله، علي الألفي، فاطمة عادل، فاطمة محمد علي، وفرقة الأغاني التراثية "طبلة الست".

- البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجموعة من الفعاليات المتنوعة منها عروض "الفرقة القومية للآلات الشعبية بفقرات إنشاد ديني وموسيقى شعبية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية من فرق الفتوة والحصان، والتنورة، وفرقة أنغام الشباب بالتخت الشرقي، وعرض "شباب لايف"، كما تستضيف قاعة صلاح جاهين عرض العرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار"، إضافة إلى الفقرات المتنوعة للسيرك القومي، وعلى مسرح البالون، يُقام حفل النجم محمد ثروت ضمن الليلة المحمدية، بمصاحبة أوركسترا فرقة رضا، إلى جانب حفلين للإنشاد الديني يحييهما كل من " وائل الفشني وأحمد الكحلاوي.

كما تُعرض يوميًا أحدث الأفلام السينمائية داخل قاعة صلاح جاهين، منها أفلام "فوى فوى"، "العميل صفر"، "وش في وش"، "ع الزيرو"، "404 رحلة"، "شماريخ"، وغيرها، كما يخصص البيت الفني برنامجًا يوميًا للأطفال من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:30 مساءً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، لضمان تقديم تجربة ترفيهية وثقافية مميزة للأطفال.

- البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، على مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، تأليف صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا، ويستضيف مسرح الهناجر بدار الأوبرا: مسرحية "قطرة الندى" تأليف وإخراج رضا حسنين، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 21 رمضان، وتستضيف ساحة مسرح العرائس عرض "فرحة رمضان" تأليف عصام الشويخ، وإخراج شريف عزت، خلال الفترة من 6 إلى 12 رمضان.

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، فعاليات ثقافية وفنية خلال الشهر تشمل معارض وندوات وأمسيات شعرية، حيث يُقام معرض فيصل الرمضاني خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وذلك بمشاركة قطاعات الوزارة ودور النشر الخاصة، يصاحبه برنامج نشاط ثقافي وفني بالتعاون مع قطاعات الوزارة ووزارة الأوقاف، مع تنظيم أمسيات شعرية بقاعة "صلاح عبد الصبور" بمقر الهيئة بكورنيش النيل، وبرنامج نشاط ثقافي وفني بمركز الكاتب المصري بمدينة الشروق، بالإضافة إلى فتح منافذ الهيئة في وسط البلد ليلًا.. وعمل تخفيض على الإصدارات طوال الشهر.

- الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مجموعة من الفعاليات تشمل إقامة معرض للكتب في قاعة الاطلاع، يضم مؤلفات تناولت أحداثًا تاريخية وقيمًا دينية متعلقة بشهر رمضان، أما المكتبات الفرعية، فتستضيف على مدار الشهر الكريم مجموعة من الأنشطة، تتضمن ندوات دينية عن فضل شهر رمضان وآداب الصيام، وورش عمل فنية لإعادة تدوير المواد في صناعة فوانيس رمضان، وقراءة قصص دينية للأطفال لتعريفهم بقصص الأنبياء والقيم الأخلاقية المستوحاة من القرآن الكريم، كما تشمل الأنشطة ندوات توعية، ومسابقات دينية وثقافية لتشجيع الأطفال والشباب على المعرفة والاستكشاف، بالإضافة إلى معرض للأعمال الفنية المستوحاة من الأجواء الرمضانية، يقام في بهو دار الكتب وقاعة علي مبارك وتُقام احتفالات بمناسبات دينية وتاريخية مثل غزوة بدر وحرب العاشر من رمضان، لإبراز دور الشهر الكريم في تاريخ الأمة الإسلامية، وتقام هذه الأنشطة في مكتبات متعددة بالقاهرة والجيزة، وفق جدول زمني يشمل أيام الشهر الكريم.

كما ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، 26 فعالية مختلفة على مدار الشهر، تشمل المسابقة الإلكترونية الدينية للأطفال "كل يوم سؤال"، والتي تمتد من 1 إلى 27 رمضان عبر صفحة المركز على فيسبوك، وورش حكي بالعرائس لتقديم القصص الدينية والتراثية للأطفال بأسلوب مشوق، وأنشطة فنية وإبداعية مثل “ابتكر قصة”، و”ألعاب من الفوم الملون”، وتصميم فوانيس رمضان، وتشمل الفعاليات أيضًا نشرًا إلكترونيًا لمقاطع فيديو توعوية حول العادات الرمضانية وأشهر المساجد التاريخية، عبر قناة المركز على يوتيوب، إلى جانب ورش رسم وتصميم كروت تهنئة احتفالًا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

- المركز القومي للترجمة

يطلق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مسابقة ترجمة مختارات من النصوص الدينية من العربية إلى اللغات الأجنبية، الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتكريم 28 مترجمة ومراجعة، صدرت أعمالهن في المركز عام 2024 ، الاحتفال بيوم الشهيد، مناقشة كتاب "الإسلام والعلم: مناظرة رينان والأفغاني"، ترجمة د. مجدي عبد الحافظ، إطلاق مسابقة ترجمة نص للفنان عبد الهادي الجزار ، مناقشة كتاب "مسألة فلسطين: الكتاب العاشر، بعنوان السلام المستحيل" تأليف هنري لورنس، ترجمة بشير السباعي، الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني، إطلاق مسابقة ترجمة نصوص عن فلسطين، وطوال الشهر عرض ترجمات المؤسسات الثقافية القومية والعالمية باللغات المختلفة عن فلسطين من العربية إلى اللغات الأجنبية وإليها، مع عروض يومية لإصدارات المركز احتفالًا بالعام الثالث لـ "كتاب في دقيقة"، مع إقامة معرض الكتاب المخفض بمنفذ الأوبرا وتتراوح أسعار الإصدارات ما بين 20 : 40 جنيها للكتاب، مع تخفيضات على الكتب ذات الصلة.

أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الفنون الشعبية، العروض الموسيقية، البرامج الإذاعية، والمعارض التشكيلية، بهدف تعزيز الثقافة والفنون خلال الشهر الكريم.

ضمن الفعاليات، تطلق الأكاديمية بث إذاعة أكاديمية الفنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنةً حزمة من البرامج التي يقدمها الطلاب والعاملون، ومنها "مسلسلات رمضانية، فوازير رمضانية، طبق الخير، نفحات إيمانية، كلمة في غنوة، حكايات جحا، حكاوي المدن، أقوال مأثورة، ومنوعات رمضانية"، مما يثري المحتوى الثقافي والترفيهي خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق العروض الفنية، تقدم فرقة الأكاديمية للفنون الشعبية عرضًا مميزًا بعنوان "التنورة والمولد"، وذلك خلال الأسبوع الثاني من رمضان داخل المعهد، كما يقيم متحف الفنون الشعبية معرضًا متنوعًا يضم أعمالًا فنية نتاج الورش، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس، مما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على الإبداعات التراثية والفنية.

أما على الصعيد الموسيقي، تحيي فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلًا غنائيًا يتضمن مختارات من الأغاني الرمضانية والدينية، خلال الأسبوع الثاني من رمضان، في أجواء روحانية تليق بالشهر الفضيل.

كما تحتفل الأكاديمية بـعيد الأم من خلال تكريم 20 من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب تكريم الموظف المثالي والموظفة المثالية، بمشاركة فرق الأكاديمية، في لفتة تعكس التقدير لدور المرأة في المجتمع الأكاديمي.

وضمن مشاركة الأكاديمية في الاحتفال بمرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدم المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، يضم باقة من أغاني كوكب الشرق، بمشاركة كورال أطفال المعهد، وذلك في قاعة أبو بكر خيرت خلال الأسبوع الثاني من رمضان. كما تقيم قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية معرضًا بعنوان "رمضان بعيون فنان"، بالإضافة إلى استضافة معرض فني خاص بالمرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، وذلك خلال الأسبوعين الثالث والرابع من رمضان.

وفي إطار دعم الإبداع الفني والتكنولوجي، تنظم مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالأكاديمية سلسلة من الأنشطة، تشمل "الاحتفال بيوم الشهيد، الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر، وورش فنية أسبوعية"، بينما يقدم المعهد العالي للسينما مجموعة من الفعاليات المتميزة، منها عرض أفلام مشروعات تخرج طلاب المعهد، ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال الأسبوع الأول من رمضان.

كما ينظم المعهد حفلًا خاصًا لطلاب الأكاديمية يتضمن أنشطة غنائية وفنية متنوعة خلال الأسبوع الثاني، وفي الأسبوع الثالث، يعقد عرض خاص لفيلم أم كلثوم، يعقبه ندوة تحليلية حول الفيلم، مما يسلط الضوء على الإرث الفني لكوكب الشرق. وتُختتم فعاليات المعهد بورشة "صناعة دمى الصلصال" خلال الأسبوع الرابع من رمضان، في إطار تعزيز المهارات الإبداعية للطلاب.