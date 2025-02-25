فتح طريق "طيبة" بين الغردقة والأقصر أمام الحافلات السياحية غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف السياحية، الثلاثاء، إن الحكومة قررت فتح طريق "طيبة" الذي يربط بين مدينتي الغردقة والأقصر أمام حركة الحافلات السياحية، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي استجابة لطلب حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الذي تقدم به إلى وزير السياحة والآثار ضمن مقترح لرفع كفاءة وفتح خمسة طرق رئيسية أمام الحركة السياحية.

جاء القرار بعد مناقشة الطلب في اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية ووزارات الداخلية، السياحة والآثار، النقل، وغرفة شركات السياحة.

وتوجه رئيس اتحاد الغرف السياحية، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات التي ساهمت في فتح الطريق، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية، وزارة السياحة والآثار، وزارة النقل، ومسؤولي محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، بالإضافة إلى دور ثروت عجمي، رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالأقصر، الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

أهمية فتح الطريق للقطاع السياحي

أكد "الشاعر"، أن فتح طريق "طيبة" يعزز السياحة في مصر عبر الدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية، مما يزيد من تنوع المنتج السياحي، كما يسهم في توفير الوقت والجهد على السائحين وشركات السياحة، ما يدعم نمو رحلات اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر.

كما جرى تنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتي الأقصر والبحر الأحمر لرفع كفاءة الطريق وتحسين بنيته التحتية قبل إعادة فتحه.

خمسة طرق مقترحة لدعم السياحة

أشار "الشاعر"، إلى أن طريق "طيبة" واحد من خمسة طرق طالب الاتحاد بضرورة تطويرها وفتحها أمام حركة الحافلات السياحية، وهي:

طريق الغردقة – مرسى علم: يحتاج إلى ازدواج ورفع كفاءته، حيث يمر عبر القرى دون أن يكون طريقًا سريعًا.

طريق الغردقة – الأقصر (طيبة): تمت الموافقة على فتحه بدءًا من غدٍ الأربعاء.

طريق أسوان – أبو سمبل: يتطلب ازدواجه لتعزيز الأمان وسهولة التنقل.

طريق الأقصر – أسوان الصحراوي الغربي: المقترح فتحه أمام حركة السياحة.

طريق مرسى علم – الأقصر: يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءته تمهيدًا لفتحه.

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