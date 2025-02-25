بحضور "جبالي".. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب القبرصي

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيسة مجلس النواب القبرصي، أنيتا ديمتريو، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلًا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، حيث تم تأكيد ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها، والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وشدد الرئيس، على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بما في ذلك عبر آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئيسة مجلس النواب القبرصي قد أشادت بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وقبرص.

وشددت على أن زيارتها تعكس الحرص المتبادل على استمرار الزيارات البرلمانية بين البلدين، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه مصر في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

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