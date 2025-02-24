الرئيس السيسي يهنئ فريدريش ميرز وتحالف الاتحاد المسيحي بالفوز بالانتخابات الألمانية

كتب- محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة للسيد فريدريش ميرز وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية.

وأضاف الرئيس السيسي على صفحته الشخصية يموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمنى لسيادته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمين في هذا التوقيت الدقيق".

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