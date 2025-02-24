الحكومة: زيادة تحويلات المصريين بالخارج جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار

كتب- محمد سامي:

أعلنت الحكومة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية منذ الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، منوهة بأن تحويلات المصريين في الخارج سجلت ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء "إن اللقاء شهد التأكيد على أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار".

وأوضح أن اللقاء استعرض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى استعرض جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.

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