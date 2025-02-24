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بينها مدرسة.. حذف عدد من عقارات حلوان من سجلات الطراز المعماري المتميز

05:00 م الإثنين 24 فبراير 2025

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

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كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا برقم 134 لسنة 2025 بشأن حذف عدد من العقارات بمنطقة حلوان من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.

ونصت المادة الأولى على حذف العقارات التالية بحي حلوان - المنطقة الجنوبية - من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة وبيانها كالتالي:

- مدرسة 14 شارع مصطفى المراغي ناصية مصطفى صفوت - برقم توثيق (04260000229).

- فيلا 38 شارع حيدر - شارع شريف - شارع مصطفى فهمى - برقم توثيق (04260000059).

- 37 شارع مصطفى المراغي - برقم توثيق (04260000051).

كما نصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

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