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د. علي جمعة يكشف الفئة العمرية المستهدفة في برنامج "نور الدين والدنيا"

06:37 م الأحد 23 فبراير 2025

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق

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كتبت- داليا الظنيني:
تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الموسم الجديد من برنامج نور الدين والدنيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أنه يركز هذا العام على فئة الشباب في المرحلة الإعدادية والثانوية، من عمر 12 إلى 18 عامًا، باعتبارها مرحلة حاسمة في تكوين الوعي الفكري والديني.

وأكد "جمعة"، أن البرنامج يأتي في إطار مواجهة التحديات الفكرية والتكنولوجية السريعة التي يتعرض لها الشباب، مع الحرص على تقديم خطاب ديني متجدد يراعي الواقع المتغير، ويوازن بين النصوص المقدسة والمستجدات العصرية، دون التفريط في الهوية الإسلامية أو المقاصد الشرعية.

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علي جمعة نور الدين والدنيا
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