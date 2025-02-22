اليوم ذروتها.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة الحالية

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كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا موجة من الطقس البارد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، متجاوزة بذلك المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أوضحت غانم أن هذا الانخفاض، الذي يتراوح بين أربع إلى خمس درجات مقارنة بالأيام السابقة.

وأرجعت غانم، هذا الانخفاض إلى تأثير كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا عبر البحر المتوسط، إلى جانب كتل ذات أصل قطبي تعزز من برودة الأجواء.

وأضافت غانم أن الفترة الماضية شهدت درجات حرارة كانت إما قريبة من المعدل الطبيعي أو مرتفعة قليلًا في بعض الأحيان، لكن الوضع تغير الآن مع بدء تأثير هذه الكتل الباردة.

وأكدت أن هذه الأجواء الشتوية الباردة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 16 درجة مئوية، بينما ستتراوح بين 14 و15 درجة في المناطق الساحلية

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاضات أكثر في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ، حيث ستنخفض الحرارة إلى ما بين 8 و10 درجات.

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