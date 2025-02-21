نشرة التوك شو| الظهور الأول للمذيعة آلاء عبد العزيز بعد تعافيها وخطة الزراعة لاستقبال رمضان

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نبيل عبد المقصود يوضح تطورات حالة المذيعة آلاء عبد العزيز

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القاهرة، عن تطورات الحالة الصحية والنفسية للمذيعة آلاء عبد العزيز، بعد خضوعها للعلاج إثر أزمة صحية مرت بها مؤخرًا.

وأوضح عبد المقصود خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على منصة فيسبوك أن آلاء كانت تعاني من مشكلتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تم التعامل طبيًا مع الأولى، بينما ما زال الفريق الطبي يعالج المشكلة الثانية.

في أول ظهور لها بعد التعافي.. آلاء عبد العزيز: عايزة ستر ربنا وأربي بنتي

أعربت المذيعة آلاء عبد العزيز عن امتنانها للإعلامية ريهام سعيد لدعمها ووقوفها بجانبها خلال تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وخلال حوارها مع ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على منصة فيسبوك، قالت آلاء: "أنتي الوحيدة اللي مستغلتيش مرضي، والوحيدة اللي اتكفلتي بعلاجي".

هل تخوض مصر حربًا مع إسرائيل في المنظور القريب؟.. خبير عسكري يوضح

علق اللواء دكتور وائل ربيع، الخبير الاستراتيجي والعسكري، على ما جرى تداوله على مدار الأيام الماضية بشأن احتمالية دخول مصر في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تهجير الفلسطينيين.

وأكد الخبير الاستراتيجي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدّم برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لن تدخل في حرب ضد إسرائيل؛ لأنها دائمًا ما تجنح إلى السلم، كما أن هناك معاهدة سلام بين الدولتين.

خبير استراتيجي: واشنطن لو كانت تعلم مكان الأسرى لأنهت الحرب من بدايتها

أكد اللواء الدكتور خالد ربيع، الخبير والمحليل الاستراتيجي، أن دخول مصر في حرب مع إسرائيل ليس أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتمد في سياستها على الحروب والاستيطان والاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأوضح ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" أن إسرائيل تحصل على أسلحة أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار، ولكنها ليست في وضع يسمح لها بدخول حرب جديدة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في حرب غزة الأخيرة.

عضو الأزهر العالمي للفتوى: الجمال في الإسلام ليس مجرد مظهر

أوضحت الدكتورة أميرة رسلان، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان بفطرته يميل إلى تقدير الجمال، وهو أمر تدعمه السنة النبوية الشريفة بشكل كبير.

وأشارت خلال حديثها على قناة "الناس" إلى أن النفس البشرية تميل إلى الجمال، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الجمال، وأن السنة النبوية اهتمت بهذا الجانب.

مصطفى بكري: إعمار غزة بتمويل عربي وبمشاركة 50 شركة مقاولات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة التهجير التي طرحها أحد قادة الجنرالات الإسرائيليين في وزارة دفاع الاحتلال حظيت بتأييد من الإدارة الأمريكية.

وأشار بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن رفضا مخطط التهجير بشكل واضح وقاطع.

خبراء سياحة يقدم حلولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول 2030

أكد أحمد الوصيف، عضو لجنة تطوير السياحة المصرية، على ضرورة وضع معايير وأسس تنمية شاملة خاصة في المناطق السياحية، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين سعر الأرض السياحي والعقاري.

وشدد الوصيف خلال جلسة حوارية عن مستقبل السياحة برعاية مجلس الوزراء على قناة "أون" على أن جذب الاستثمار الدولي وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب خطة واضحة للتنمية السياحية تشمل جميع الجوانب.

وزير الزراعة: 379 منفذًا و18 خيمة تابعة للوزارة ستشارك في "أهلًا رمضان"

أعلن المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مشاركة وزارة الزراعة بفاعلية في مبادرة "أهلًا رمضان" التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن 379 منفذًا و18 خيمة تابعة للوزارة ستشارك في المبادرة، وستقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 45%.