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هند جاد تعلن عن تقديمها لبرنامج "ستوديو9090" عبر الراديو في رمضان

05:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025

الإعلامية والمذيعة هند جاد

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت الإعلامية والمذيعة هند جاد عن تقديمها لبرنامج ستوديو 9090 عبر راديو 9090، خلال موسم شهر رمضان 2025.

وقالت جاد عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام "باذن الله هنكون مع حضراتكم أنا والنجم الإعلامي أحمد خيري في ستديو 9090 كل يوم ثلاثاء طوال شهر رمضان من الساعة 10 :12 مساء"

وانهمرت تعليقات التهنئة من قبل الاصدقاء والمحبين على بوست الإعلامية فور نشرها له معربين عن تمنياتهم لها بالنجاح والتوفيق.

ويشار إلى أن المذيعة هند جاد قمت العيد من البرامج التلفزيونية والتي كان أبرزها برنامجي "حياة جديدة" و "نساء لا تعرف الهزيمة" عبر شبكة تلفزيون الحياة.

هند جاد تعلن عن تقديمها لبرنامج هنا رمضان عبر راديو 9090

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